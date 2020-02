Dylan Groenewegen heeft de derde etappe in de Ronde van Valencia gewonnen. De Nederlandse spurtbom van Jumbo-Visma was enkele millimeters sneller dan landgenoot Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step). Matej Mohoric (Bahrain-McLaren) vervolledigde het podium. Het is voor Groenewegen de tweede zege in Valencia, en zijn 50e in totaal voor Jumbo-Visma.