Brand verwoest achterbouw van kapperszaak in Mopertingen

Bilzen -

Een hevige brand heeft vrijdagmorgen de achterbouw verwoest van kapperszaak Hair Mania in de Mopertingenstraat in Mopertingen (Bilzen). “Onze dochter rook een indringende geur. Op dat moment laaide het vuur op in de wasruimte. Het vuur breidde zich uit naar het bureel en de speelruimte. We hebben meteen onze dieren en onszelf in veiligheid gesteld”, vertelt kapper Kevin Hensen.