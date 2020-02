Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven is Ben Wertoy vrijdag schuldig bevonden voor de moord op Julie Quintens. “Ik heb nooit kwade bedoelingen gehad”, waren de laatste woorden van de beschuldigde. Hij riskeert nu een levenslange celstraf.

Ben Wertoy (27) is schuldig aan de moord op Julie Quintens in haar woning in Tienen op 27 april 2018. De 24-jarige kapster kwam om het leven door wurging. Dader en slachtoffer waren buren tijdens hun ...