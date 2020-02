Nacer Bouhanni sprint in de Ronde van Saudi-Arabië voor het eerst sinds 2018 naar een overwinning

Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) heeft de vierde rit in de Saudi Tour (2.1) gewonnen. De Fransman haalde het na 137 km van Wadi Namar Park naar Al Mazuhimiya King Saugìd University in een sprint voor de Italiaan Nicolo Bonifazio (Total Direct Energie) en de Kazach Yevgeny Gidich (Astana). Bouhanni neemt ook de leiderstrui over van Phil Bauhaus, die donderdag de rit won. Hij telt nu twee seconden voorsprong op de Duitser met nog één etappe te gaan.

De wind, en een klein klimmetje, speelden een rol in Saudi-Arabië en het was UAE Team Emirates, voor Rui Costa die donderdag z’n leiderstrui verloor, dat het peloton in stukken brak op 50 km van het eind bij de eerste passage van de Qiddiya-klim.

Leider Phil Bauhaus had de slag gemist en zijn ploeg moest aan de bak om hem terug vooraan te brengen. Dat lukte na een lang gevecht, maar ook dan was zijn lijdensweg nog niet voorbij, want net voor de laatste passage van de lokale klim reed Bauhaus lek en moest hij opnieuw achtervolgen.

Rui Costa zag zijn kans schoon en viel aan op de klim. Hij maakte de sprong naar de vroege vlucht en begon aan de laatste 15 km met een minuut bonus op Bauhaus. Zijn poging was dapper en het veld was weliswaar uiteen geslagen, toch zou hij het niet redden tegen de sprintersploegen die de krachten bundelden in de achtervolging. Op 2,3 km werd Costa, samen met Fabien Doubey, opgeraapt en er werd gesprint. Daarin toonde Bouhanni nog eens zijn snelle benen. Bauhaus raakte niet verder dan een tiende plaats en verliest zo zijn leiderstrui door de bonificatieseconden aan Bouhanni.

Het was geleden van de Vuelta van 2018 dat de Fransman nog eens mocht juichen. De wispelturige sprinter was vorig seizoen in onmin geraakt met zijn team Cofidis en stapte over naar Arkea Samsic om zijn carrière te herlanceren.