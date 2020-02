Derdejaar campus de helix in MuZIEum

Maasmechelen - Het MuZIEum in Nijmegen is een speciaal museum waar je ervaart hoe is het om blind of slechtziend te zijn. Een blinde gids begeleidt je in een wereld waar horen, ruiken, voelen en proeven een veel grotere rol spelen dan je gewend bent. De leerlingen van 3 Sociaal technische wetenschappen van campus de helix vonden dit zo’n speciale ervaring, dat ze op de terugweg volgend gedicht maakten.

Vroeg in de ochtend vertrokken we met de bus

Om naar Nijmegen te gaan, dat besloten we dus

Het weer viel wat tegen,

vandaag zagen we vooral veel regen

De straten in Nijmegen hadden ons wat verward

maar het MuZIEum was toch wel apart

De blinde mensen in het MuZIEum hadden echt wel talent

na de donderbeleving waren de wegen wel gekend

Tijdens de wandeling doorheen de stad

gingen we met z'n allen op pad

De plattegrond moest je goed kennen,

maar tijdens de regen moest je vooral rennen

Tijdens de middag hebben we met z'n allen gegeten

en mochten we zeker de tijd niet vergeten

Na de middagpauze leidde Karel de Grote ons tot een toneel

en van onze IO-leerkrachten houden we heel veel

Na een tocht in het donker en opdrachten met een touw

keren we jammer genoeg terug naar ons lievelingsgebouw

In de bus hadden we veel plezier

maar jammer genoeg keren we niet terug naar hier

Dit is hoe wij vandaag onze belevenis uiten

nu wordt het tijd om deze dag af te sluiten