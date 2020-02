Klimaatspijbelaars hervatten hun acties in Brussel, maar grootouders grijpen de macht

Na een adempauze zijn de klimaatspijbelaars van Youth for Climate vrijdagmiddag opnieuw neergestreken in de straten van Brussel. Met een mars van Brussel-Centraal naar Brussel-Zuid vragen ze aandacht voor de problematische toestand van de oceanen door klimaatverandering. Maar na de expliciete veroordeling door minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) was het wel uitkijken naar het aantal jongeren. Het was dan ook opvallend dat de oudere betogers ditmaal talrijker leken.