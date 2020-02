Slechtvalken op toren van basiliek in Tongeren live te volgen

Tongeren -

De slechtvalken op de basiliektoren in Tongeren kunnen voortaan live via webcam gevolgd worden. Eind 2019 plaatste de stad twee webcams bij de nestkast: één in de nestkast, gericht op het nest zelf, en één bij de ingang van de nestkast. “De slechtvalk is de grootste inheemse valk en wordt vaak bestempeld als snelste vogel ter wereld”, zegt schepen van Milieu, Patrick Jans (Tongeren.nu).