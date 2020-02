Genk - Carnaval nadert en dat merk je stilaan in het straatbeeld. Het hoogtepunt van 22 februari wordt voorbereid. Dan trekt de internationale carnavalstoet door de Genkse straten onder het motto 'Zot doehn, deet geen pijn'.

Carnaval werd dit seizoen op gang getrokken op 11 november 2019 met de aanstelling van de stadsjeugdprins. De prinsenpronkzitting op 25 januari was een eerste hoogtepunt met de huldiging van de laureaat van de gulle lach en de aanstelling van de 65ste stadsprins Nick de eerste.

Het carnavalseizoen eindigt op 26 februari met het haringhappen op Aswoensdag, maar eerst is er nog de grandioze internationale carnavalstoet van zaterdag 22 februari. Als het weer een beetje meezit wordt weer massaal veel volk verwacht in Genk. De roodgeelgroene vlaggen en slingers worden bovengehaald, in de straten waar de stoet trekt wordt alles in dezelfde carnavalskleuren getooid en de cafés waar de carnavallisten thuis zijn zetten hun attributen klaar.

Carnavalstaferelen schilderen op de vensters is een van die typische gebruiken in deze periode. Ook café Meng, waar de avond van de stoet het Dolle Prinsenbal plaats vindt, huurde een kundig artiest in om het jaarthema 'Zot doehn, deet geen pijn' te illustreren op zijn vensterramen..