Eerste beelden van documentaire Martin Margiela vrijgegeven

Maison Margiela is een gevestigde waarde in de modewereld maar over de Belgische stichter Martin Margiela is maar weinig bekend. Maar daar komt binnenkort verandering in. In de documentaire Martin Margiela: in His Own Words krijgen we een beter beeld van de vermaarde modeontwerper. In de trailer kunnen we hem nog niet zien, maar we horen wel zijn stem.