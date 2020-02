Belgisch consulaat-generaal in Lubumbashi na twee jaar weer open

Met de plechtige heropening van het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi, vrijdagvoormiddag door premier Sophie Wilmès, zijn de banden tussen België en Congo opnieuw genormaliseerd. Félix Tshisekedi is nu een jaar president, en in dat jaar werden de verschillende maatregelen die de Congolezen tegen België hadden getroffen, opgeheven. De officiële heropening van het consulaat vormt daarin een laatste stap.