1.701 kaderleden bij Janssen Pharmaceutica? Niet te veel, oordeelt arbeidsrechtbank

Voor de arbeidsrechtbank in Turnhout is vrijdag de eis van de vakbonden in een procedure tegen Janssen Pharmaceutica in Beerse ongegrond verklaard. Volgens de vakbonden creëerde het bedrijf bewust zoveel mogelijk kaderfuncties omdat die niet onder de syndicale bijstand en de cao’s vallen. De rechtbank was echter van oordeel dat voor alle 1.701 kaderfuncties kon aangetoond worden dat het om ‘hogere functies’ gaat.