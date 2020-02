De inzet van federale en lokale politieagenten bij stakingen van cipiers kostte de overheid in 2018 en 2019 in totaal meer dan 3,5 miljoen euro.

In 2018 werd in ons land 257 dagen gestaakt in een gevangenis. Om de veiligheid te verzekeren werden in totaal 1.116 federale politieagenten ingezet, net als 3.929 lokale politieagenten in het raam van ...