De Franse sportkrant L’Equipe wijdt vrijdag heel wat pagina’s aan de salarissen van de spelers in de Ligue 1. Ook de grootverdieners in andere toplanden komen aan bod.

Het mag geen verrassing zijn dat de mannen van Paris Saint-Germain de lijst met de dertig best verdienende voetballers in Frankrijk overspoelen. De volledige top elf is voor de landskampioen. Op plek ...