Politie zoekt getuigen van roofmoord op negentigjarige Gentse

Wie overviel en doodde Georgette Van den Bogaerde uit Gent? De negentigjarige vrouw werd in de zomer van 2019 bewusteloos aangetroffen in haar huis door een sociaal assistente die dacht dat de bejaarde vrouw gevallen was. Maar boven waren alle kasten leeggehaald en bleek een gouden armband gestolen. De politie lanceert nu een oproep met enkele details uit de zaak, en vraagt getuigen om zich te melden.

Een sociaal assistente vond Georgette Van den Bogaerde (90) op donderdag 27 juni 2019 op de grond in haar huis in de Sint-Denijslaan in Gent, ter hoogte van de bushalte Wiemersdreef. De vrouw was nauwelijks ...