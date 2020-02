Genomineerden UNIZO UNI-K Award zijn bekend

Kinrooi - Op 7 februari vond de bekendmaking van de genomineerden van de UNI-K Award 2020 plaats tijdens het ondernemersontbijt met burgemeester Jo Brouns en het schepencollege. Editie 2020 is hierbij officieel uit de startblokken geschoten. In aanwezigheid van schepen van lokale economie, Peter Nies en burgemeester Jo Brouns werden de drie genomineerden voor de UNI-K Award 2019 bekendgemaakt. De 3 genomineerden bleven over van 72 voorgedragen Kinrooise bedrijven. Iedere inwoner kon zijn of haar favoriete bedrijf voordragen.

Op basis van uitstraling, verwezenlijkingen en voordrachten heeft een twaalfkoppige deskundige jury zich geboden over de deelnamedossiers van de bedrijven. De jury nomineerde na grondig overleg drie bedrijven die zij binnenkort zal bezoeken om uit te vinden wie dit jaar de UNI-K Award in de wacht zal slepen.

Kinroois Ondernemersfeest

Op 6 maart kunnen ondernemers uit Kinrooi getuige zijn van de bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de trofee. De awardavond vindt plaats in GC De Stegel te Kinrooi en zal worden afgesloten met de muziekband Qwark!. De aanwezige ondernemers zullen stemmen voor de publieksprijs om zo een publiekswinnaar aan te duiden.

Dit zijn de drie genomineerden:

Café beej Nelis: Zaakvoerder Niels Gielen is een jonge ondernemer met een passie voor horeca. Hij is door Het Nieuwsblad al drie keer uitgeroepen tot beste café van Kinrooi. Inmiddels is Niels ook medeorganisator van de jaarlijkse nieuwjaarsduik en van de aspergefeesten.

Ergonomics bvba: Zaakvoerder John Bombeke van Ergonomics bvba is met véél projecten bezig. Naast de ontwikkeling van automatiseringen, maatwerken en hijsgereedschappen is hij ook een krak in staalwerken en de ontwikkelingen daarvan. Een ondernemer waar kwaliteit op 1 staat.

Kuva Verswinkel: Zaakvoerder Theo Kunnen is al meer dan 20 jaar leverancier van de beste service en de hoogste kwaliteit. Heeft u een feest? Zoekt u kant- en klare maaltijden? Vlees, brood of gebak? Bij Kuva kan u daarvoor terecht in een moderne winkel. En dit alles met een persoonlijke klantvriendelijk onthaal.