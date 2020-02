Op de eerste rij zitten tijdens de modeweken? Het kan op YouTube

Altijd al front row willen zitten tijdens de modeweken in New York, Londen, Milaan en Parijs? Dat kan, want dit jaar zendt YouTube een aantal defilés uit en lijkt het alsof je er zelf bij bent. Het enige wat je moet missen, is het beroemde gezelschap op de eerste rij.

Vanaf vrijdag 7 februari kunnen fans van topontwerpers hun nieuwste herfst- en wintercollecties voor 2020 live ontdekken via YouTube. Het videoplatform zal niet elke show streamen, maar in totaal zo’n twintig defilés om je een idee te geven hoe het er ter plekke aan toe gaat.

In New York staan de shows van Tory Burch, Carolina Herrera, Brandon Maxwell, Oscar de la Renta, Vera Wang en de slotshow van Marc Jacobs op de planning om uit te zenden. In Londen kun je live zien wat Victoria Beckham, Burberry, Vivienne Westwood en Tommy Hilfiger hebben ontworpen voor komende herfst en winter. In Milaan kun je de shows van Gucci, Versace, Prada en Armani wereldwijd volgen.

De meeste beelden van defilés zullen uit Parijs komen. In de Franse hoofdstad begint de modeweek vanaf dinsdag 3 maart en kun je kijken hoe groots Chanel het deze keer aanpakt in Le Grand Palais. Ook de shows van Dior, Chloé, Paco Rabanne, Loewe, Balmain, Saint Laurent, Celine, Hermès, Balenciaga, Valentino, Givenchy, Stella McCartney en Louis Vuitton zullen te zien zijn.

Een volledig schema van de modeweken, vind je hier.