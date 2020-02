Huurmoordenaar pleegde oude moord op topcrimineel uit Peltse villawijk

Pelt -

De 40-jarige Robert Sengers die in 2004 koelbloedig werd doodgeschoten, zou zijn omgebracht door een huurmoordenaar. Een DNA-spoor heeft dat uitgewezen dankzij verbeterde technieken. Sengers woonde met zijn gezin in de Pelse villawijk Grote Heide. Hij was jarenlang bevriend met bekende Amsterdamse onderwereldfiguren.