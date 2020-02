Nike werkt samen met vijf ontwerpers aan collectie Olympische Spelen

Nike gaat voor de Olympische Zomerspelen samenwerken met maar liefst vijf bekende, internationale ontwerpers. De Amerikaanse sportgigant wil met een gloednieuwe collectie de opening van het sportevenement in de Japans hoofdstad Tokio vieren.

Daarvoor gaat Nike in zee met onder meer Sacai, Ambush, Undercover, Alyx en Off-White. Dat het sportmerk voor deze ontwerpers en labels kiest, is niet toevallig. Zowel Sacai, Undercover en Ambush zijn afkomstig uit Japan of hebben banden met de plaatselijke modewereld. Om het een internationaal kantje te geven koos Nike voor Off-White van Virgil Abloh, tevens de hoofdontwerper van de mannenlijn van het Franse modehuis Louis Vuitton. Als laatste sprong ook de Britse ontwerper Matthew Williams van Alyx mee op de kar.

Schoonheid

Elke ontwerper benadert de Spelen op zijn eigen manier. Zo kiest Abloh voor een luchtig jasje, dat het lichaam onder de Japanse zon, gekoeld moet houden. Chitose Abe heeft een verleden met Nike en bouwt verder aan hun relatie door een collectie te ontwerpen, die de “schoonheid van bewegingen” moet benadrukken.

Yoon Ahn van Ambush kiest dan weer resoluut voor kleur. De collectie, die zowel geschikt is voor mannen als voor vrouwen, doet denken aan Japanse animatiefiguren en stripreeksen. Yoon Ahn gaf in het verleden al meermaals aan dat ze gefascineerd is door Japanse subculturen. Collega Jun Takahahi van Undercover zoekt zijn inspiratie dan weer in de Japanse vorm van basketbal.

De collectie wordt afgerond door de avant-gardistische interpretatie van Matthew Williams. Hij toverde een klassiek jasje om tot een moderne eyecatcher.

De capsulecollectie zal in juli gelanceerd worden, net voor de start van de zomerspelen op 24 juli.