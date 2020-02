Een lepelaar uit Bree en een Truiense kievit zijn samen met vier wulpen door medewerkers van het Natuurhulpcentrum in de Doelpolder losgelaten. De reden: in Limburg zijn momenteel geen soortgenoten te vinden.

De lepelaar was een van de eerste speciale gasten van 2020 in het Natuurhulpcentrum. “Vogelkijkers hadden de verzwakte en onderkoelde vogel in het natuurgebied De Luysen gevonden. Na ongeveer een maand ...