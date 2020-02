Peter Boeckx: “In ‘The Sky’ zijn de figuren belangrijker dan hun bankrekening”

Vorig jaar vertoefde programmamaker Peter Boeckx (57) nog tussen mensen die gelukkig waren met weinig geld in ‘Don’t Worry Be Happy’. Maar dit jaar kiest hij weer voor de meer gegoede kant van de maatschappij in ‘The Sky Is The Limit’. “Een programma dat altijd al lovers and haters had. Maar de huidige personages maakten al veel mee in het leven. Ik denk dat de kijker ze sympathieker gaat vinden.”