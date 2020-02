Bizar: Chocoladetruffels met ketchup

Op de kleur rood na, lijken ketchup en Valentijn maar weinig met elkaar gemeen te hebben. Tot sauzenfabrikant Heinz en het Londense warenhuis Fortnum & Mason de handen in elkaar sloegen om chocoladetruffels te bedenken...met ketchup.

De hartvormige verpakking heeft veel weg van een typisch Valentijnsgeschenkje maar de inhoud van de doos is dat allerminst. De doos bevat 9 handgemaakte chocoladetruffels in pure, witte en melkchocolade, die stuk voor stuk gevuld zijn met nog meer chocolade en Heinz tomatenketchup.

Volgens de Amerikaanse sauzenfabrikant bevat elke truffel een “onweerstaanbare tomatensmaak, perfect uitgebalanceerd met zijdezachte, romige ganache.

De truffels zijn te koop via de webshop van Fortnum & Mason. Voor een doosje betaal je ongeveer 23 euro. Of ze ook na Valentijn nog beschikbaar zijn, is voorlopig niet duidelijk.