Hij mag dan al 35 jaar oud zijn, dunken kan LeBron James nog steeds als de beste. ‘The King’ zette het Staples Center in vuur en vlam tegen Houston, maar de Rockets gingen met de zege aan de haal.

Het ging een hele wedstrijd lang gelijk op tussen twee van de beste teams in de Western Conference. James had in de eerste helft al tien assists uitgedeeld. Hij eindigde met 18 punten, 15 assists en 9 ...