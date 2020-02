Uitgerekend huurling Ødegaard luidt bekernederlaag van Real in, ook Barça ligt eruit

Pijnlijke, zéér pijnlijke avond voor Real Madrid. De Koninklijke is op dreef in de eigen competitie, maar ging in de Copa del Rey onderuit tegen Real Sociedad. Het werd maar liefst 3-4. Nota bene huurling Martin Ødegaard zette de bezoekers op weg naar winst. Thibaut Courtois speelde niet, hij kreeg rust.