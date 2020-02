Koerden gaan internationale IS-strijders in Syrië zelf berechten

De Koerdische autoriteiten in het noorden en het oosten van Syrië gaan buitenlandse ISIS-strijders zelf berechten. Dat heeft het Rojava Information Center, de spreekbuis van de Koerdische autoriteiten in Noord- en Oost-Syrië, op Twitter laten weten. De processen zouden al in de lente van dit jaar van start gaan.