Hailey Baldwin over eerste huwelijksjaar met Justin Bieber: “Het was erg zwaar”

Het eerste huwelijksjaar van Justin Bieber en Hailey Baldwin liep niet over rozen. “Onze wittebroodsweken stonden volledig in het teken van Justin zijn gezondheid”, zegt Baldwin aan het Amerikaanse Elle. “Het was erg zwaar maar nu gaat het gelukkig een stuk beter.”

“Justin heeft de ziekte van Lyme maar dat wisten we in de weken na ons huwelijk nog niet”, zegt Baldwin. “We kregen zoveel gemene reacties van de buitenwereld. Fans en tegenstanders zeiden dat Justin aan de drugs zat en dat hij er ongezond uitzag. Maar hij was niet ongezond, we wisten toen nog niet wat er aan de hand was. Die periode was erg zwaar voor ons allebei.”

En Baldwin voelde zich hulpeloos. “Maandenlang probeerde ik te achterhalen wat er mis met hem was. Ik was een kersverse echtgenote maar kon mijn man niet helpen.” En toen het koppel hun huwelijk nog eens wilde overdoen in september vorig jaar met een groter feest, twijfelde Hailey. “Ik twijfelde of we de stress wel gingen aankunnen. Het was een hectische periode en tenslotte waren we al getrouwd.”

Maar toen het koppel te horen kreeg, dat Bieber aan de ziekte van Lyme leed, werd de situatie een stuk beter. “Nu we weten wat er met Justin aan de hand is, kunnen we inspelen op zijn ziekte. Het gaat een stuk beter maar ik weet ondertussen wel wat ‘in goede en kwade dagen’ betekent.” Baldwin voegt er nog aan toe dat het koppel vooral geniet van een rustige avond in de zetel. “En dan nog het liefst kijken we naar de herhalingen van Friends.