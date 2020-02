Overnachten in een wijnvat? Het kan in dit Borgloons hotel

Sint-Truiden / Borgloon -

In Helshoven-Borgloon kan je voortaan de slaap vatten in een wijnvat. Aan vierkantshoeve Heirbaan 66, vlakbij de bekende kapel, staan drie houten vaten van liefst 15.000 liter uitgerust met bedden en banken. “Ideaal om te genieten van de rust en om de vele wijndomeinen in de streek te verkennen.”