Bachelors zijn gegeerd wild op jobbeurs PXL

Hasselt - Nog meer standhouders, nog meer bezoekers: de jaarlijkse jobbeurs die Hogeschool PXL op 12 februari 2020 organiseert, wordt nog groter dan ze al was. “We merken inderdaad dat door de krapte op de arbeidsmarkt er meer dan ooit wordt getrokken aan de mouw van onze junior-collega’s”, stelt directeur Ben Lambrechts.

Al voor de dertiende keer organiseert Hogeschool PXL in samenwerking met Voka Limburg een groot jobevent, waarbij bedrijven die op zoek zijn naar talent, zich presenteren aan PXL-studenten en alumni. “Het doel is om onze junior-collega’s, zoals wij onze studenten noemen, maximale kansen te bieden om een eerste job te vinden die bij hen past”, zegt Ben Lambrechts.

“We merken dat de contacten die hier met de bedrijven worden gelegd, in heel wat gevallen een vervolg krijgen in de vorm van een arbeidscontract. Daarnaast is het goed dat onze studenten de ondernemingen leren kennen met het oog op een stageplaats of een bijverdienste als jobstudent of werkstudent.” Tot de doelgroep van de beurs behoren trouwens ook werkloze bachelors die via de VDAB voor het event worden uitgenodigd.

Losse sfeer

“Onze bedrijven willen er zo snel mogelijk bij zijn om kennis te maken met het beste talent uit de provincie”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “Persoonlijk contact op een jobevent zorgt ervoor dat het ijs meteen is gebroken. Het is te vergelijken met een sollicitatie-ervaring in een iets lossere en informele sfeer, wat gezien het publiek van studenten die een eerste werkervaring zoeken, niet onbelangrijk is.

Het jobevent vindt plaats op woensdag 12 februari 2020 van 13 tot 16 uur bij PXL Congress (gebouw D) in de Elfde Liniestraat in Hasselt.