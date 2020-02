Bilzen -

Vanochtend rond 3.30 uur heeft een brand de achterbouw verwoest van de kapperszaak in de Mopertingenstraat in Mopertingen (Bilzen). De kapper en zijn gezin waren tijdig buiten. De brandweer van Bilzen kon de kapperzaak vrijwaren. In het woongedeelte is er wel rook- en waterschade.