Frank Vercauteren blij met Pjaca en Joveljic, maar blessuregolf houdt aan: “We moeten alles in vraag stellen”

Hou u even vast. Kompany, Chadli, Cobbaut, Verschaeren, Colassin, Roofe, Nasri, Gerkens, Trebel, Sandler, Boeckx, Dimata, Najar, Vanden Borre...Zie hier de ziekenboeg van RSCA.

“Sommigen hopen we voor Gent nog te recupereren”, aldus Frank Vercauteren. “Kompany, Cobbaut en Colassin zijn in dat geval. Het vervelende is dat die deze week nog niet trainden. Colassin sparen we al twee weken op training. Die gast kan wel spelen met die enkelblessure – beoordeel zijn prestatie tegen Moeskroen – maar die situatie is niet lang meer houdbaar. Ik ga ook niet uit van kwade wil bij de tegenstander dat ze zijn enkel nu gaan viseren.”

“Ik zoek geen schuldigen”

Naast dit trio zouden Roofe, Gerkens, Verschaeren en eventueel Chadli volgende week kunnen aansluiten op training. Gasten als Sandler en Trebel komen pas in aanmerking voor de play-offs. Het moet Vercauteren ongelofelijk frustreren dat hij elke week opnieuw moet puzzelen. De buitenwereld vraagt zich af of daar wel goed gewerkt wordt. “Wat de buitenwereld denkt, interesseert me niet. Mensen stellen al 40 jaar vragen als het over Anderlecht gaat, maar ik heb op dat vlak geen emoties of frustraties meer. Ik zoek geen schuldigen, maar oplossingen. Het is een algemeen probleem en we moeten alles in vraag stellen. Het heeft geen zin om één iemand of één departement met de vinger te wijzen.”

Als extraatje is Kemar Lawrence, de nieuwe linksback van New York Red Bulls, ook nog altijd niet gearriveerd in Brussel. Hij zou pas morgen aankomen door administratieve problemen. Ook de Jamaicaan zal dus niet kunnen meedoen in Gent. “We moeten vertrouwen hebben in de jongens die wel kunnen spelen. Het maakt niet uit wie er speelt.”

Gelukkig was er ook goed nieuws. Aanwinsten Dejan Joveljic en Marko Pjaca lieten zich wel zien op training. “Ik was aangenaam verrast”, vervolgt Vercauteren. “Ze trainden een week op niveau en toonden fitheid en scherpte. De ene staat iets verder dan de andere, maar we zullen zien hoe lang we ze kunnen gebruiken: 30 minuten, 60 minuten of 90 minuten.”

Pjaca en Joveljic enthousiast

Het duo, dat ook op de persconferentie aanwezig was, ziet het alleszins zitten. “Ik ben blij dat ik bij Anderlecht ben”, aldus Joveljic. “Ik droom ervan om hier een parcours neer te zetten zoals Aleksandar Mitrovic. Het is natuurlijk ook een eer om samen te spelen met Mister Vincent Kompany. Wat voor een speler ik ben?. In mijn hoofd heb ik niet bepaald een target wat aantal goals betreft. Ik kan scoren met de kop, met links en met rechts, maar het belangrijkste is dat de ploeg wint en nog Europees voetbal afdwingt. Dat is ons doel.”

Joveljic maakt het meeste kans op speelminuten in Gent, voor linksbuiten Pjaca is het nog even afwachten na zijn zware knieblessure. “Maar ik heb geen pijn meer en trainde voluit”, zegt de Kroaat. “Bij Juventus zat ik in de kleedkamer met Cristiano Ronaldo. Ik stak veel op van zijn werkethiek en dat is inspirerend. De mooiste jaren van mijn carrière komen eraan en ik hoop dat ze starten bij Anderlecht.”

Frank Vercauteren hoorde het graag. Het duel met AA Gent wordt opnieuw een sleutelduel voor Play-off 1, maar de Buffalo’s hebben wel een topteam met het beste middenveld in België. “Eén van de beste”, besloot Vercauteren. “Kums doet wel niet mee, maar ze kunnen dat opvangen door anderen op te stellen zoals David of Bezus. We zullen technisch, fysiek en mentaal heel scherp moeten zijn, maar in de heenmatch (3-3) bewezen we al dat we iets kunnen neerzetten tegen AA Gent. We zijn nu niet speciaal meer gemotiveerd omdat we op 4 punten van Play-off 1 staan. Op Anderlecht is de filosofie altijd hetzelfde. Je moet de grinta hebben om elke match te winnen, zowel als je 4 punten voor of 4 punten achter staat. Nu pas een tandje bijsteken zou verkeerd zijn.”

