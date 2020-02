De Roemeense moordenaar Ludovic Zetocha, die in 2018 in Antwerpen tot dertig jaar veroordeeld werd voor de moord op zijn ex-vriendin en zijn straf in een Roemeense gevangenis moest uitzitten, wil terug naar ons land gebracht worden.

Ludovic Zetocha kon het in 2015 niet verkroppen dat zijn ex-vriendin Dorina Stef de relatie had stopgezet. Hij gaat in de nacht van 26 mei naar haar appartement in de Graaf van Hoornestraat op het Zuid ...