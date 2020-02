Oefening PXL met de hakken over de sloot geslaagd

Hadden we het allemaal vooraf kunnen weten? Dat betoogde de PXL Hogeschool, wiens data science-werkgroep een cijferberg met zestig variabelen over 20.000 artiesten losliet op de nominaties. Hun voorspellend model, dat vooral gewicht toekende aan airplay, scoorde vijf op tien – al schatten ze wel correct in dat Zwangere Guy met lege handen zou achterblijven. Zo bleven de MIA’s toch een béétje onvoorspelbaar – of toch meer dan de grapjes van presentator Steven Van Herreweghe. (ndl)