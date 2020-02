Nachtwinkeluitbater overmeestert 22-jarige overvaller uit Halen

Halen / Diest -

Een man van 22 jaar uit Halen heeft donderdagnacht een overval gepleegd op nachtwinkel Zain Shop aan de Grote Markt in Diest. Hij eiste geld, maar uitbater Husain Nasir (22) slaagde er samen met een vriend in de overvaller te overmeesteren en in bedwang te houden tot de politie ter plaatse was.