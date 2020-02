Meer dan honderd modellen tekenen petitie tegen Victoria’s Secret

Meer dan honderd modellen hebben een document ondertekend tegen Victoria’s Secret. De dames zijn eens over het feit dat het Amerikaanse lingerielabel werkt volgens een cultuur van vrouwenhaat en onzedige praktijken.

De Amerikaanse krant The New York Times publiceerde vorige week de conclusie van onderzoek met de titel “Angels ’in Hell: The Culture of Misogyny Inside Victoria’s Secret”. Daaruit blijkt dat er bij lingeriemerk jarenlang werd gewerkt vanuit een zeer vrouwonvriendelijk standpunt.

“Twee machtige mannen aan de top - Ed Razek en Leslie Wexner - genereerden een diepgewortelde cultuur van vrouwenhaat, pesten en seksuele intimidatie. Dat blijkt uit interviews met meer dan dertig huidige en voormalige leidinggevenden, werknemers, aannemers en modellen, evenals gerechtelijke dossiers en andere documenten”, stond er te lezen.

Dat zette de zogenoemde The Model Alliance, een organisatie die waakt over de werkomstandigheden van modellen, aan om een open brief op te stellen, gericht aan huidig CEO John Mehas. Daarin kaarten ze bovenstaande problematieken aan en stellen ze dat de manier van werken van het merk dringend moet veranderen.

Dringende verandering

“We geloven in veiligheid en de vrijheid om te werken zonder angst voor intimidatie. Victoria’s Secret faalt om een ??verantwoorde omgeving te creëren en dat zowel intern als extern. Zelfs in hun interacties met een netwerk van bureaus en creatievelingen worden deze waarden ondermijnd. We stellen ons een industrie voor waarin creatieve expressie floreert en iedereen kan werken zonder angst voor pesterijen of misbruik. Dit is de reden waarom we het Respect-programma hebben gelanceerd en er bij Victoria’s Secret opnieuw op aandringen om er samen met ons een veilige, rechtvaardige mode-industrie van te maken.” De open brief is al door meer dan honderd modellen ondertekend. Onder meer Iskra Lawrence en Karen Elson zetten hun digitale krabbel.