Dader Decathlonmoord moet 23 jaar in cel

Een 21-jarige jongeman die in 2016 een 17-jarig meisje om het leven bracht in Anderlecht, is donderdag veroordeeld tot 23 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De jury weerhield geen enkele verzachtende omstandigheid voor de dader van de misdaad aan de Decathlon in Anderlecht. Het gaat om een zaak voor het Brusselse assisenhof, maar het proces vindt in het Waals-Brabantse Nijvel plaats.