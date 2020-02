Vlaming lust vooral Eigen Kweek en Tom Waes op tv

“Eigen Kweek” staat met stip op nummer één als meest bekeken televisieprogramma’s van 2019 in Vlaanderen. De top drie kijkcijferhits kan Tom Waes in zijn eentje afsluiten met “Reizen Waes Europa” en “Kamp Waes”. “De slimste mens ter wereld” bleef ook vorig jaar het populairste spelprogramma en De Rode Duivels blijken nog maar eens onverslaanbaar in de categorie sportevenementen. Dat blijkt donderdag uit de jaarcijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).