Greenpeace zet smeltende ijspinguïns neer in het federaal parlement

Greenpeace heeft donderdag naar aanleiding van de “Internationale week van de Oceanen” een ijssculptuur in de vorm van pinguïns onthuld in het federaal parlement. Het smeltende ijs staat symbool voor de biodiversiteit die in sneltempo aan het verdwijnen is in onze oceanen. De milieuorganisatie vraagt dat er een Belgische klimaatnoodtoestand wordt uitgeroepen.