In een mijncomplex in het Zweedse Garpenberg heeft een machine vuur gevat op 852 meter diepte. Zo’n 130 werknemers zijn gevlucht naar afgesloten schuilkamers, in afwachting van evacuatie. Reddingsdiensten, politie en ziekenwagens zijn ter plaatse, zo meldt de Zweedse omroep SVT.

Kort voor 14.00 uur werd alarm geslagen wegens rookontwikkeling in de mijn. Volgens de politie is het niet duidelijk of de machine is blijven branden ...