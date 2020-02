Blauw, blauw, blauw: zo haal je de trendkleur binnen

Een donker, levendig blauw. Dat is de kleur die door kleureninstituut Pantone als de meest trendy tint van dit jaar is verkozen. En dat geldt voor zowel de kleerkast als het interieur. Benieuwd hoe blauw in je woning past?

Alles past bij wit. Ook blauw. In een steriel, wit interieur zorgt de kleur voor meer diepte en variatie en roept het een sfeer van rust en ontspanning op. Ideaal voor in de slaapkamer. Maar durf gerust ook te experimenteren als je houdt van kleurrijke interieurs, want blauw matcht wonderwel met tal van andere kleuren, zowel neutraal als opvallend, complementair als contrasterend. Ook gecombineerd met hout is het een voltreffer.

Een blauwe muur, geverfd of behangen, oogt prachtig in combinatie met een bleke vloer. Zo springt de kleur echt helemaal in het oog. Vooral in donkere, kleine ruimtes is deze mix noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de kamer ruimer en lichter oogt. Wil je niet gelijk alle muren aanpakken, kies dan één accentmuur uit of breng een kleurvlak op een muur aan.

Heb je geen zin om met de schildersborstel de muren te lijf te gaan? Begrijpelijk. Met één groot meubelstuk in het blauw, zoals een zetel, een bed of een kast, hoef je helemaal geen ingrijpende werken uit te voeren. Bijkomend voordeel? Ben je de kleur na een tijdje alweer zat, dan vervang je het meubelstuk gewoonweg.

