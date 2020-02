Phil Bauhaus wint derde rit in Ronde van Saudi-Arabië en is meteen ook nieuwe leider

Phil Bauhaus heeft de derde rit in de Saudi Tour (2.1) op zijn naam gebracht. De Duitser van Bahrain-McLaren toonde zich na 119 km tussen Riyad en Al Bujairi de snelste in een sprint voor de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg (NTT) en de Algerijn Youcef Reguigui (Terengganu Cycling Team). Timothy Dupont finishte als achtste. Bauhaus neemt de leiderstrui over van Rui Costa dankzij de bonificatieseconden aan de finish.

Het regende aanvallen bij de start in deze korte etappe en dus duurde het lang vooraleer een vroege vlucht de zegen kreeg van het peloton. Pas na 21 km wisten vijf renners een kloofje te slaan: Joel Suter (Bingoal - Wallonie Bruxelles), Nigel Ellsay (Rally), Maral-Erdene Batmunkh (TSG Cycling Team), Nikodemus Holler en Suleiman Kangangi (Bike Aid). Meer dan twee minuten kregen ze nooit van het peloton waar Astana en UAE Team Emirates de controle namen.

Onderweg vielen immers bonificatieseconden te winnen aan de tussensprint en aangezien de verschillen in het klassement klein zijn, besloot Costa op een heuveltje zijn kans te gaan en dat betekende meteen einde verhaal voor de vluchters op zo’n 50 km van het eind.

In het slot deed Costa opnieuw een poging en graaide hij 3 seconden aan de laatste tussensprint mee, op 12 km van het eind. De Portugees zette zijn inspanning door, maar tegen het peloton bleek hij niet opgewassen en op 5 km werd hij ingerekend.

In de sprint was Bahrain-McLaren deze keer wel bij de les. Bauhaus moest ploegmaat Mark Cavendish inleiden, maar die hield de benen stil waardoor de Duitser een klein gaatje had en de zege pakte, goed voor de eerste van het jaar voor zijn team. Hij is ook de nieuwe leider. Ondanks zijn inspanningen staat Costa nu tweede op drie tellen van Bauhaus.