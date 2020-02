Kirk Douglas was ook een ‘klein klootzakje’, zegt zijn Belgische ex-vrouw

In Los Angeles zijn ze het script voor de Oscar-nacht van zondag aan het herschrijven. Kirk Douglas (103), een van de eerste Hollywood-iconen, is overleden. Er is geen acteur die meer vechtfilms maakte dan Kirk Douglas. “Omdat ikzelf een vechter ben, anders was ik nooit uit de extreme armoede van thuis weggeraakt”, schrijft hij in zijn memoires waarin hij zichzelf ook een klein klootzakje noemt.