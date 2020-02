Ook Hasselts koppel test relatie in nieuw seizoen ‘Temptation island’

Hasselt -

Eind februari is het weer tijd voor Temptatioooooon. Dit seizoen gaan vier koppels – twee Vlaamse, twee Nederlandse – de uitdaging aan in Temptation island. Het vertrouwen van de koppels wordt meer dan ooit op de proef gesteld. In het nieuwe seizoen van de populairste relatietest ook een koppel uit Hasselt. Arda en Elke willen bewijzen dat hun relatie alle stormen kan doorstaan. De twee Nederlandse koppels komen van net over de grens, uit Weert en Someren.