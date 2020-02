Deceuninck-Quick Step trekt met Julian Alaphilippe en één Belg naar Ronde van Colombia

Deceuninck-Quick Step heeft donderdag zijn zeskoppige selectie voor de Ronde van Colombia (2.1), die doorgaat van 11 tot 16 februari, bekendgemaakt. Het Belgische WorldTour-team start met speerpunten Julian Alaphilippe en Bob Jungels. Nieuwkomer Bert Van Lerberghe is de enige Belg bij de Wolfpack.

Het wordt voor Deceuninck-Quick Step de tweede race in Zuid-Amerika na eerder de Ronde van San Juan in Argentinië, die vorige week winnend werd beëindigd door Remco Evenepoel. In Colombia wonnen Bob Jungels en Alvaro Hodeg vorig jaar etappes voor het team van ploegleider Wilfried Peeters.

Die wil ook dit jaar oogsten. “We hopen onze traditie van ritoverwinningen in Colombia verder te zetten”, begon Peeters. “We hebben verschillende kaarten om mee te spelen. Ook in de openingsrit, een ploegentijdrit, moeten we sterk voor de dag kunnen komen. Het eindklassement is geen prioriteit. Er zijn heel veel hoogtemeters en ik denk dat dat de vele Colombianen in deze ronde beter zal liggen. Maar we gaan wel proberen er het beste van te maken.”

Selectie Deceuninck-Quick Step:

Julian Alaphilippe (Fra), Bob Jungels (Lux), Alvaro Hodeg (Col), Bert Van Lerberghe (BEL), Mikkel Honoré (Den), Jannik Steimle (Dui)