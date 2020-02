Johan Van Herck verkiest verrassend Bonaventure boven Flipkens in Fed Cup: “Moeilijke beslissing”

Vrijdag en zaterdag strijden België en Kazachstan in Kortrijk om een plaats in de finaleweek van de hervormde Fed Cup. Naast Elise Mertens (WTA 19) koos kapitein Johan Van Herck verrassend voor Ysaline Bonaventure (WTA 115) als tweede enkelspeelster. Zij kreeg de voorkeur op Kirsten Flipkens (WTA 81). “Dat was een moeilijke beslissing”, reageerde Van Herck.

“We hebben de kwaliteiten van onze speelsters met die van de Kazachse speelsters vergeleken”, aldus de Belgische kapitein. “Het lag heel dicht bij elkaar, maar finaal hebben we voor Ysaline gekozen om tegen Yulia Putintseva (WTA 34) te spelen. Alle speelsters hier aan tafel zijn erg belangrijk voor het team. Ze zullen allemaal hun rol spelen dit weekend.”

Mertens opent vrijdag tegen Zarina Diyas (WTA 63), die ze nog niet eerder ontmoette. “We hebben allemaal al verschillende matchen gespeeld en goed getraind dit jaar. Ik ben er klaar voor”, zei de Belgische nummer 1. “Ik ken Diyas niet echt. Ik ga nog eens bekijken hoe ze precies speelt.”

Na de match tussen Mertens en Diyas staat Bonaventure tegenover Putintseva in de Lange Munte in Kortrijk. “Ik vind het leuk te mogen spelen”, reageerde Bonaventure, die afgelopen zondag het ITF-toernooi in het Franse Andrézieux-Bouthéon won. “Ik ben er klaar voor, heb me goed voorbereid en heb veel zelfvertrouwen. Als junior heb ik veel tegen Putintseva gespeeld, en in 2018 heb ik haar ontmoet in Auckland (6-3, 6-3 zege, nvdr.). Het wordt een moeilijke match. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik kan winnen.” In het Fed Cup-duel van vorig jaar tegen Spanje klopte Bonaventure ex-nummer 1 van de wereld Garbiñe Muguruza in Kortrijk. “Dat heeft me veel vertrouwen gegeven. Het voelt goed opnieuw op deze baan aan te treden. Ik ga weer alles geven.”

Op de wereldranking is België tiende, Kazachstan staat op de 17e plaats. “Op basis van die ranking horen we thuis in de finale, maar die telt morgen en overmorgen niet”, stelde Van Herck. “We hebben zeker de kwaliteiten om drie wedstrijden te winnen. We zijn ervan overtuigd dat we kunnen doorstoten.”

Zaterdag (vanaf 13u30) staan nog twee enkelspelen en het afsluitende dubbelspel op het programma. Dan is Mertens in principe aan zet tegen Putintseva en neemt Bonaventure het op tegen Diyas. In het dubbelspel speelt het duo Kirsten Flipkens/Greet Minnen tegen de tandem Anna Danilina/Yaroslava Shvedova. Van Herck sluit niet uit dat hij aanpassingen zal doorvoeren. “We zullen nog bekijken hoe we zaterdag zullen aantreden.”