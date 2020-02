Neymar noemt Rode Duivels als één van de favorieten voor het WK 2022

De Braziliaanse stervoetballer Neymar heeft in een interview op de website van de Wereldvoetbalbond FIFA België genoemd als grote kanshebber voor de wereldtitel in 2022 in Qatar. Neymar plaatst de Rode Duivels in een rijtje van vijf topfavorieten, naast zijn eigen Brazilië, uittredend wereldkampioen Frankrijk, Engeland en Argentinië. Toplanden als Duitsland en Spanje noemde Neymar niet. Op het vorige WK in Rusland schakelden de Rode Duivels Neymar en Brazilië uit in de kwartfinales.