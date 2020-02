Actrice Jameela Jamil komt uit de kast: “Dit is niet hoe ik het wilde”

De Britse actrice Jameela Jamil, bekend van ‘The Good Place’ en het lief van zanger James Blake, heeft gezegd dat ze ook verliefd kan worden op vrouwen. Die onthulling kwam er op Twitter na kritiek op haar rol als jurylid in een nieuwe talentenjacht rond voguing.

Met ‘Legendary’ is een nieuwe HBO-talentenjacht in de maak over voguing. Met die term wordt gerefereerd naar een hippe dansstijl die zijn oorsprong kent in het Harlem van de late jaren 70 en vroege jaren 80. Er wordt krachtig laag bij de grond gedanst - een beproeving voor de knieën - en met veel franjes, waardoor de stijl populair is in de LGBTQ -gemeenschap.

Nu komt er kritiek op de rol van Jameela Jamil als jurylid omdat ze te weinig voeling zou hebben met dansen en de gemeenschap. Als reactie daarop plaatste de ster een statement op Twitter. Daarin komt ze uit de kast als queer, iemand die romantische gevoelens kan ontwikkelen voor personen, onafhankelijk hun geslacht.

”Twitter is grof. Dat is de reden waarom ik nooit eerder zei dat ik queer ben. Een paar jaar geleden voegde ik wel een regenboogje toe achter mijn naam. Het is ook moeilijk om als queer geaccepteerd te worden in Zuid-Azië (vanwaar Jamil afkomstig is, red.) Het is ook beangstigend om als acteur je geaardheid prijs te geven, zeker als je een getinte huid hebt. Dit is eigenlijk niet de manier waarop ik mijn coming-out wilde. Ik ga me nu even van Twitter verwijderen omdat ik de snedige commentaren niet meer wil lezen. Ik mag dan wel geen expert zijn in dansen, maar ik heb wel degelijk iets bij te brengen aan deze show dankzij mijn elf jaar ervaring als host.”