SUV zorgt voor boost: Volvo verkocht in 2019 voor eerst meer dan 700.000 wagens

De Zweedse autobouwer Volvo, die een fabriek heeft in Gent, heeft in 2019 zijn zesde verkooprecordjaar op rij geboekt, en verkocht voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan 700.000 wagens. Dat heeft topman Hakan Samuelsson donderdag gezegd in Brussel. De goede cijfers zijn te danken aan het SUV-succes. De omzet steeg met 8,5 procent tot 274,1 miljard kroon (26 miljard euro). De operationele winst steeg met 0,8 procent tot 14,3 miljard kroon (1,36 miljard euro).