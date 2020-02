Belgisch ontwerper Olivier Theyskens heeft nieuwe job beet bij Azzaro

De Belgische Olivier Theyskens, die een gelijknamig eigen merk heeft, wordt creatief directeur bij luxelabel Azzaro. Dat heeft de 43-jarige ontwerper zelf bekendgemaakt in een reactie aan modesite Women’s Wear Daily (WWD).

Olivier Theyskens volgt in zijn nieuwe job Maxime Simoëns op, die vorig jaar zijn vertrek aankondigde. Zijn eerste werk voor het Franse Azzaro zal voorgesteld worden tijdens de couture modeweek in Parijs, die plaatsvindt van 5 tot 9 juli.

Theyskens verdiende in het verleden al zijn pluimen bij verschillende grote modehuizen, waaronder Nina Ricci, Theoty en Rochas. Hij staat erom bekend historische invloeden in zijn stuks te verwerken. Er wordt verwacht dat er in de nieuwe collecties ook ruimte zal zijn voor een beetje geschiedenis in de kleding.

Theyskens lichtte zelf al een tipje van de sluier. “Er is iets aan de stijl uit de jaren 60 en 70 die een ode breng aan vrouwelijke sensualiteit”, zei hij, subtiel verwijzend naar de plannen om het Azzaro-erfgoed te respecteren in zijn hedendaagse kijk op het label.

Azzaro werd in 1967 opgericht en heeft van aansluitende jurken een handelsmerk gemaakt. De voorbije jaren spartelde het zich doorheen heel wat moeilijkheden. Drie jaar kwam er een herlancering.