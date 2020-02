Sven Ornelis feliciteert Limburgers: “Jullie maken alleen maar mooie kinderen!”

Dat onze jaarlijkse babyspecial de tongen losmaakt is niet nieuw en dat we de mooiste baby’s van het land hebben ook niet. Toch is het leuk om te horen dat West-Vlaming Sven Ornelis het live op radiozender Joe bevestigt.

LEES OOK. De langste achternaam: Vancleynenbreugel Bamps

LEES OOK. Ouders van baby Faelan kiezen Vlaamse naam om discriminatie tegen te gaan

Het is tijdens het populaire Sven & Anke dat Sven nog al geheimzinnig doet over de persoon die hij aan de lijn heeft. “Al sinds 1992 publiceert Het Belang van Limburg jaarlijks foto’s van pasgeboren Limburgse baby’s”, begint hij. “Dat is een echt hebbeding. Vandaag verschijnt de special met alle Limburgse jongens”, begint Cornelis.

“En we hebben er met heel de redactie naar gekeken en er staat zo’n mooie baby op pagina 16.” Collega Anke Buckinx krijgt meteen een grote glimlach op haar gezicht want haar eigen Max staat te pronken op diezelfde pagina 16 van de bijlage.

“Ja, ja ik zie hem staan! Ga je Max bellen?” lacht Buckinx. Maar Ornelis zou Ornelis niet zijn als hij geen flauwe mop uithaalde. Hij heeft namelijk de vader van “de mooiste baby van de hele special” aan de lijn...Victor, de baby langs Max.

Gelukkig kan de Maasmechelse er mee lachen. Maar toch maakt hij het snel goed. “Dat is ongelofelijk, jullie Limburgers maken alleen maar mooie kinderen! Ongelofelijk hoe ze dat doen in die provincie. Ik kom van West-Vlaanderen en daar lukt dat dus gewoon niet!” Benieuwd wat ze er daar van denken..

Bekijk hier alle jongens en meisjes geboren in 2019