BOB-campagne: Limburgers sturen minder onder invloed dan rest van land

Hasselt -

Tijdens de BOB-wintercampagne, die maandag ten einde liep, heeft de politie in Limburg 1,3 procent van de gecontroleerden betrapt op sturen onder invloed van alcohol of drugs. In totaal werden 41.154 testen afgenomen, bijna 9.000 meer dan vorige winter. Het overtredingspercentage ligt met 1,3 procent nog even hoog. Limburg scoort wel beter dan de rest van het land waar 1,83 procent onder invloed reed.