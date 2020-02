Rookmelder redt gezin en vijf puppies, maar drie katten blijven in de brand

Oudsbergen -

In de Muisvenstraat in Gruitrode is donderdagmorgen brand uitgebroken in een woonkamer. De bewoners werden gewekt door hun rookmelder en konden zo tijdig ontsnappen. “Zonder rookmelder hadden we een heel ander verhaal”, reageert een geëmotioneerde Maurice Peeters. Door de rook is hun huis tijdelijk onbewoonbaar.